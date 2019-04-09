Karabük'te ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' yarışması

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' 1. Bölge yarışları Karabük İmamhatip Lisesi Bahçesinde gerçekleştirildi.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması, gelecek kuşaklara taşınması, geleneksel oyunları yaşatmak, hayat boyu öğrenme amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' Karabük İmamhatip Lisesinde 120 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Coşkuyla başlayan geleneksel çocuk oyunlarında mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım ve yakan top oynandı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar tüm hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

1.Bölgede Şirinevler İlkokulu ‘yağ satarım bal satarım' ve ‘Mendil Kapmaca' oyununda birinci, Demirçelik İlkokulu ‘yakan topta' birinci oldu.