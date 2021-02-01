İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te hafta sonunda 55 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Karabük’te bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 29 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik kısıtlama süresi boyunca kent genelinde 55 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiğini açıkladı.


Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL para cezası kesildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.