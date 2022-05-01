Karabük'te Hak-İş üyeleri 1 Mayıs'ta taleplerini açıkladı

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar, Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Günü'nde basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar tarafından Karabük kent meydanında basın açıklaması düzenlendi. Açıklama öncesi konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan adayı Recep Akyel, 1 Mayıs'ta arzu, istek ve taleplerinin olduğunu söyleyerek, “Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ücretlerin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyoruz. Asgari ücretin tekrar güncellenmesini istiyoruz. EYT'li arkadaşların sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz. Yüksek enflasyona karşı ücretlerin korunmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın bitirilmesini istiyoruz. Emeğin ve alın terinin türküsünü söylemeye devam edeceğiz. Emeğin bayrağını hep birlikte yükselteceğiz. Özçelik ve HAK-İş'i büyüteceğiz. Umudumuz ve inancımız var” dedi.

Hak İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanı ve Özçelik- İş Sendikası Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile diğer sendika başkanları da taleplerini açıkladı. Yılmaz, “Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Hak-İş olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü çerçevesinde KİT'lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin çerçevesine belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. Covid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz” dedi.

Program, basın açıklamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.