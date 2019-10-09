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Karabük'te her ay 222 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay kumanya yardımlarını düzenli olarak ulaştırmaya devam ediliyor.


Hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda maddeleri Belediye Başkan Yardımcının denetiminde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Başkan Vergili, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımız ile ilgilenmek bizim asli görevlerimizdendir. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi.

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