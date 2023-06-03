Karabük'te heyelan vatandaşları tedirgin etti

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelan apartmanlar için tehlike oluşturdu, vatandaşları da tedirgin etti.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Karabük'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası iki apartmanın bulunduğu yere yakın bölgede heyelan meydana geldi. İş çıkışı toprağın kaydığını fark eden Fahrettin Altıparmak isimli vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede şerit çekerek önlem aldı. Aralıklarla kaymaya devam eden toprak mahalleliyi de tedirgin etti.

AFAD yetkilileri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.