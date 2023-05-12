Karabük'te hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı

Karabük'te, iki ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde bulunan Dikmen Orman İşletme Şefliğine ait 1 adet televizyonun çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı şüphelileri olduğunu tespit ettiği D.H. (38) ve C.G.'yi (16) yakalayarak gözaltına alırken, çalınan televizyon da ele geçirildi.

JASAT ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı Sırçalı köyünde inşaattan çalınan 300 kilogram demir hırsızlığı olayı şüphelileri olduğunu tespit ettiği O.K. (32) ve S.G.'yi (23) de yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.