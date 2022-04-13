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Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 19 adet sac panoyu çalan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 adet sac panoyu çalan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay ilçeye bağlı Yazıköy Köyünde meydana geldi. O.K.(31) isimli şahsa ait 19 adet sac panonun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başladı. Yapılan incelemelerde hırsızlığa karıştığı tespit edilen Ö.A.(22) ve D.E.(23) yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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