Karabük'te hububat düşmanı süneye karşı çalışma başlatıldı

Karabük'te hububatın ana zararlılarından olan süne mücadelesinin temelini oluşturan sürvey çalışmalarından kıymetlendirme sürveylerine başlanıldı.

168 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleştirilen Karabük genelinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle buğday tarlalarında tanede emgi yaparak zarar veren bir böcek olup yaptığı emgi sonucunda buğdayın ekmeklik un kalitesini düşüren sünenin zararını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kıymetlendirme sürveylerine başladı.

Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Hububat ekili alanlarda kışlamış ergin yoğunluğuna bakılacaktır. Sonrasında ise yumurta parazitlenme sürvey çalışmalarına geçilecek olup ilimizde parazitlenmenin ne kadar olduğu tespit edilecektir. Son olarak nimf sürvey çalışmaları yapılacak olup metrekaredeki nimf yoğunluğuna göre ilimizde süne ile kimyasal mücadele yapılacak alanlar tespit edilerek çiftçilerimiz ve üreticilerimiz mücadele yapmaları konularında uyarılacaktır” dedi.