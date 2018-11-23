Karabük'te ‘Hz. Peygamber ve Gençlik' konferansı

Karabük Belediyesi Nikah salonunda Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları kapsamında ‘Hz. Peygamber ve Gençlik' konferansı düzenledi. Kur'anı Kerim Tilavetinin ardından başlayan programda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rahmi Yaran konferans verdi.

Konferansa Karabük Valisi Fuat Gürel, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rahmi Yaran, Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans öncesi konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ailelerden çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, aksi halde gençlerin kandırılarak kötü işler yaptırılmaya zorlanacaklarını belirtti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları kapsamında bu seneki konunun Hz. Peygamber ve Gençlik olduğunu belirterek, “Peygamberimize iman eden insanları ilk 40 kişisinin 30'unun gençlerden oluştuğunu biliyoruz. Dolayısı ile İslam'ın kahramanları olarak bildiğimiz o yüce insanların aslında ilk iman ettikleri anda o toplumun gençlerinden oluştuğunu gençlerin İslam'a ilgi gösterdiklerini biliyoruz. Memleketimizin nüfusunun büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğundan hareketle geleceğimizin teminatı gençlerimizle peygamberimizi buluşturmamız ülkemiz, milletimiz ve İslam'ı alem için ne tür faydalar sağlayacağı izahtan varistedir. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Program Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rahmi Yaran'ın konferansı ile sona erdi.