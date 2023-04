Karabük'te iki ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice karayolunda Köksal T. (41) idaresindeki 57 DP 686 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Bulut K. (34) idaresindeki 67 ZD 367 plakalı araca yandan çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Köksal T., Bulut K. ile araçta bulunan Burcu K. (31) ve Defne K. (5) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kaldırıldıkları hastanedeki tedavileri sürüyor.

İkincin kazada ise, M.E. idaresindeki 34 GFR 755 plakalı Citröen marka araç, Karabük'ten Ankara'ya seyir halindeyken sola dönüş yapmak isteyen İ.Y. idaresindeki 78 AC 419 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan aracın sürücüsü M.E. (45) ile araçta bulunan N.O. (68) ve 13 yaşındaki M.E.; diğer aracın sürücüsü İ.Y., araçta bulunan B.E. (43) ve Z.E. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medicar Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 13 yaşındaki M.E. ile 8 yaşındaki Z.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.