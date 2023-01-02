Karabük'te iki katlı ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ekincik köyü Esenler Mahallesi'nde Mehmet E.'ye ait iki katlı evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, evde bulunan Satı E.'yi (70) dışarı çıkarırken Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.