Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si bebek 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağında meydana geldi. A.D. sevk ve idaresindeki 78 AAT 180 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 14 AAP 920 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada C.B.(59), E.D (28), A.D.(6 Aylık), A.D.(53), A.A.D.(3), A.D.(62) ve F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.