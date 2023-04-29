Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu iddiasıyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Şirinevler Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde meydana geldi. Elif C. idaresindeki 78 DB 127 plakalı otomobil seyir halindeyken hastane istikametinden kontrolsüz bir şekilde çıkış yapan ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 55 AIB 186 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 78 DB 127 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken 55 AIB 186 plakalı otomobilin içerisinde alkol şişelerinin bulunduğu ve sürücüsünün alkollü olduğu iddiasıyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.