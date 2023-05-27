İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Karabük istikametine gitmekte olan V.Y. idaresindeki BOT YV 67 yabancı plakalı otomobil, N.Ö. idaresindeki 78 AR 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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