Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük - Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi.

Kastamonu istikametinden Karabük'e seyreden Erdoğan Fındıkoğlu (41) idaresindeki 37 BG 220 plakalı otomobili ile kavşaktan Bostanbükü köyüne dönmek istediği sırada Kastamonu istikametine gitmekte olan Selma Tutkun Özer (32) idaresindeki 78 AAR 908 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ise otomobil sürücüsü Özer ile yanında bulunan Tuğba Bağbaşı (22) ile Sefa Gebeş (28) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Özel Medikar Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.