Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Yenice Karayolu Kuzdağ mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Yenice istikametine gitmekte olan Zeki A. (44) idaresindeki 67 TV 375 plakalı otomobil, karşı istikametten gelmekte olan ve akaryakıt istasyonuna dönüş yapan Bilal T. idaresindeki 78 YD 527 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Bilal T.'nin yara almadığı kazada aynı otomobilde bulunan Gülümser T., Berra T. (7), Asel T. (12), Beril T. (10) ile diğer otomobil sürücü Zeki A. ile yanında Mehmet A. (40) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.