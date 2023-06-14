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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Kaza, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Çarşı istikametine seyir halinde olan A.Y. (35) idaresindeki 03 YA 367 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Ç. (78) yönetimindeki 78 YC 086 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte B.Y. (29), E.Y. (7) ve G.Y. (2) isimli yolcular yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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