Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem 3. Toplantısı Vali Vekili Barboros Baran başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem 3. Toplantısına, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Baran, toplantının ana gündem maddesinin 2020 yılının 2. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olduğunu ifade ederek, "İlimizde, 2020 yılında yürütülen 166 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 369 milyon 795 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 113 milyon 105 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2020 yılı ödenekleri ise 315 milyon 593 bin TL'dir. 2020 yılında yürütülen 166 adet proje için dönem sonu itibariyle 91 milyon 121 bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2020 yılı 2. Dönem 3. Toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Vekili Baran'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2020 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.