Karabük'te "İnsan Hakları" konferansı

10 Aralık 1948'te yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümü nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda konferans düzenlendi.

Konferansa İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, insan hakları kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Karabük Üniversitesi (KBÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından verilen konferansta "İnsan Hakkı" bilincinin yerleşmesi, geçirdiği tarihi süreç İnsan onuru kavramı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve tüm süreçler eşliğinde ülkemizde insan hakları konu başlıkları ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından program sona erdi.