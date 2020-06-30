İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük’te ithalat geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ithalat geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.


TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 10 milyar dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13,4 milyar dolar oldu.


Karabük'te, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 18,5 milyon dolar, ithalat 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Zonguldak'ta, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 192,7 artarak 46,8 milyon dolar, ithalat yüzde 19,2 azalarak 119,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Bartın'da, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 1,5 milyon dolar, ithalat yüzde 69,7 azalarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.