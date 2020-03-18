Karabük'te ithalat yüzde 58 azaldı

Karabük Gümrük İl Müdür Vekili Mustafa Yüzkat, Karabük'te ithalatın 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında düşerek, 64 milyon 390 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdür Vekili Mustafa Yüzkat'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Gümrük Müdürlüğünün tanımı, görevleri ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Yüzkat, müdürlüğün denetiminde geçici depolama bulunmadığını KARDEMİR'e ait bir adet 'C' tipi özel antrepo bulunduğunu söyledi.

Müdürlüğün takip ettiği herhangi bir kaçakçılık olayının ve dosyasının bulunmadığını ifade eden Müdür Vekili Yüzkat, emniyet ve jandarma birimleri tarafından el konulan kaçakçılık olayları ile ilgili 274 dava dosyasının bulunduğunu, kaçak olarak yakalanan eşyaların genellikle tütün ve tütün mamulleri ile elektronik eşyalar olduğunu söyledi.

Karabük'te faaliyet gösteren birçok işletme gümrük işlemlerini limanların olduğu gümrüklerde yaptığından Karabük'ün yapmış olduğu ithalat ve ihracat rakamlarını bilemediklerini aktaran Yüzkat, ancak Karabük Gümrük Müdürlüğünden yapılan gümrük işlemleri olarak 2018 yılında ithalatın 153 milyon 286 bin dolar, ihracatın 19 milyon 549 bin dolar olarak gerçekleştiğini, 2019 yılında ise ithalatın 2018 yılına kıyasla yüzde 58 azalışla 64 milyon 390 milyon dolar, ihracatın ise yüzde 11 azalışla 17 milyon 351 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yüzkat, gümrük işlemlerine bağlı olarak 2018 yılında 23 milyon 471 bin 62 lira, 2019 yılında ise 42 milyon 125 bin 162 lira verginin gelir kaydedildiğini belirtti.

2019 yılı taşıma verisi olarak Karabük'ün 2019 yılında bin 587 tır eşyanın ithalat için geldiğini, 720 tır eşyanın ise ihracat işlemlerinin yapılarak Karabük'ten ayrıldığını ifade eden Yüzkat, Karabük'ten en çok ihraç edilen malzemenin "asansör kılavuz rayı" olduğunu, profil, demir, ray, katran ve tekstil ürünlerinin de ihraç malları arasında olduğunu kaydetti.

En çok ihracatın İran'a yapıldığını açıklayan Yüzkat, İran'ı, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan ve Belçika'nın takip ettiğini, ithalat olarak en çok ateş tuğlasının geldiğini, en çok ithalat yapılan ülkenin ise İtalya olduğunu ifade etti.