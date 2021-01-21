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Karabük'te Jandarma asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattı

Karabük Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı’nın 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin yer aldığı açıklama paylaşıldı.

Karabük Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nın 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin yer aldığı açıklama paylaşıldı.


İl Jandarma Komutanlığı'nın 2020 yılındaki faaliyetlerinin yer aldığı açıklamada asayiş olaylarının yanı sıra toplumsal olaylar ile bilgilendirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk faaliyetleri de yer aldı.


Asayiş olaylarında olayların yüzde 98'i aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, “Şüphelilerin yanı sıra çeşitli suçlardan aranan bin 786 kişi yakalandı. Yapılan diğer operasyonlarda ise; 208 adet tarihi eser, 212 kilogram tütün, 20 bin 603 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçilirmiştir. 90 litre sahte içki ve 33 litre etil alkol ele geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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