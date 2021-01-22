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Karabük'te kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişiye 11 bin 191 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişiye 11 bin 191 TL idari para cezası kesildi.


Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri av koruma kontrol noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenice ile Eskipazar ilçelerinde yapılan incelemelerde ve kontrollerde yasa dışı av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmek suçundan 4 avcıya 11 bin 191 TL idari para cezası kesilirken, avcılar tarafından vurulan tavşana da el konuldu.

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