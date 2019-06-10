İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi

Karabük’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Karabük'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde il merkezinde kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinden 958 adet cinsel içerikli kaçak hap, 658 adet cinsel içerikli kaçak jel, 16 adet cinsel içerikli kaçak krem, 4 adet cinsel içerikli kaçak sprey, 9 adet cinsel içerikli kaçak damla, 8 adet cinsel içerikli kaçak çikolata ve 8 adet cinsel içerikli kaçak mendil ele geçirildi. Operasyonda yakalanan S.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.