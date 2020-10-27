İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı tespit edilen S.Ö, K.M, E.D ve S.K suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaptığı yerde 1 adet jeneratör, 1 adet delici-kırıcı matkap, 2 adet baret, 1 adet motorlu makara ve 1 adet su tahliye dalgıcı ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.