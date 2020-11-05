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Karabük'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan kaçak tütün operasyonunda tütün ve tütün mamülleri satışı yapıldığını tespit etti. Kentte bir işyerine yapılan operasyonda, 13 bin 100 gram kıyılmış tütün, 6 bin 120 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda Y.Y. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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