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Karabük'te kaçak tütün operasyonu

Karabük’te yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada, F.K.'ya ait dükkanda kaçak olarak tütün ve tütün mamülleri satışı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, iş yerindeki aramalarda 20 kilogram kıyılmış tütün, 16 bin adet satışa hazır vaziyette doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İş yeri sahibi F.K. gözaltına alındı.

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