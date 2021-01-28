İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te kaçak tütün operasyonu

Karabük’te kaçak tütün ve tütün malzemeleri sattığı tespit edilen şüphelinin işyerinde yapılan aramada çok sayıda tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi.

Karabük'te kaçak tütün ve tütün malzemeleri sattığı tespit edilen şüphelinin işyerinde yapılan aramada çok sayıda tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi.


Karabük İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; M.B.H. isimli şahsın işyerinde kaçak olarak tütün sattığı tespit edildi. Ekiplerimizce düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda; 79 bin 800 adet boş makaron, 249 kg kıyılmış tütün, bin adet farklı sigara markaları basılı tütün poşeti, bin 100 adet mükerrer kullanıma hazır TAPDK bandrolü ele geçirildi.


Şüpheli M.B.H. isimli şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğünce 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.