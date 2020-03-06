Karabük'te kadına şiddetle mücadeleye özel büro

Karabük Valisi Fuat Gürel, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğinde kuruluşu yapılan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni kurulan amirliğin faaliyetlerini çok önemsediklerini ifade eden Vali Gürel, "Kadınlarımızın aile içinde ve dışında şiddete maruz kalmalarını arzu etmiyoruz ve istemiyoruz. Buna rağmen şiddete maruz kalan kadınların polis merkezlerine müracaat ettikleri andan itibaren arkadaşlarımız olayın üzerine hassasiyetle gitmekteler, özellikle şiddet gören kadını koruyucu ve kollayıcı tedbirleri zaman geçirmeksizin planlamaktalar. Ayrıca polis merkezlerinde oluşturulan uygun ortamlarda, travmaya maruz kalan kadınlarla daha sıcak ortamda ve mümkün olduğunca bayan personel tarafından ilgilenilmesi sağlanılmaktadır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da şiddet mağduru kadınlara sunulan bu hizmetin daha etkili ve koordineli yürütülmesi amacıyla Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin kurulduğunu ifade etti.

Tuğ, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görev yapacak polis memurları öncelikle şiddet gördüğü için polise başvuran kadınları inceleme altına alacak. Onlara gelen tehdit derecelerine göre gerek duyduğunda tehdit eden kişi hakkında mahkemede dinleme ve izleme kararı aldıracak. 155 Polis İmdat Hattı'na gelecek aile içi kadına şiddet ihbarları ise yine bu büroya yönlendirilecek. Görevlilerimiz aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin verileri inceleyecek, mücadeleye dönük stratejiler geliştirecek, kanunun etkin uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlayacaklar" diye konuştu.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği görevleri arasında; 6284 Sayılı kanun kapsamına giren olaylar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısını bilgilendirmek ve talimatları doğrultusunda genel hükümlere göre mağdur, şüpheli, tanık ve benzeri kişilere yönelik adli iş ve işlemleri yapmak, geçici koruma altına alınması tedbiri kapsamındaki koruma hizmetlerini vermek ve verilmesini sağlamak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları yapmak da bulunuyor.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, IOS ve Android marketlerden indirebileceği “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)", aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulamayı akıllı cep telefonlarından indirebilecek.