Karabük'te “Kadınlar Şehri Konuşuyor”

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Karabük'te yaşayan kadınlarla 'Şehir ve kadın' temalı bir program gerçekleştirildi.

‘Kadınlar Şehri Konuşuyor' adlı programda çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve meslek gruplarından kadınlar AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal ile buluştu.

Programda konuşan AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal AK Parti'nin hizmet konusunda bir sıkıntısı olmadığını belirterek, “Hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek işler gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bizim yapmamız gereken insanların derdini dinlemek ve çözebildiğimiz kadar yardımcı olmak. Bu konuda sizler daha çok vatandaşla iç içesiniz. İnşallah sizlerden aldıklarımızı cevaplamak için yeni bir sistematik oluşturmaya çalışıyoruz. Hizmette önceliğimiz hanımlar ve çocuklardır. Çünkü hanımları mutlu edebilirsek tüm aileyi mutlu etme imkanımız var. Özellikle şehir hayatında bunu yapmak için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor" dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu kadının siyasette ve diğer alanlarda aktif görev almasının gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi: “Program çerçevesinde ilimizde yaşayan ve hayatın içinde aktif rol alan kadınlarımızı bir araya getirerek, onların şehrin yönetiminden imar durumuna, sosyal donatı alanlarından silüetine, turizm yatırımlarından belediye yönetimlerine kadar her konuda fikirlerini aldık. Elde ettiğimiz bilgiler ve görüşler çok değerli. Kadının siyasette ve diğer alanlarda aktif görev almasının gerekliliğini burada aldığımız farklı bakış açılarından bir kez daha görme fırsatı bulduk.”

Programa AK Parti AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanları, STK Temsilcileri, Kadın Kolları mensupları ve vatandaşlar katıldı.