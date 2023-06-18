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Karabük'te kamu bankası kurşunlandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kamu bankasının kurşunlanması üzerine faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kamu bankasının kurşunlanması üzerine faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.



Olay, gece yarısı ilçe merkezdeki Ziraat Bankası Şubesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonrası kurşunlar kamu bankasının camlarına isabet etti. Banka görevlileri tarafından durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ekipler banka bölgesinde inceleme yaparak olayın meydana geldiği alandaki KGYS kameralarını incelemeye aldı. 6 merminin isabet ettiği banka şubesinin camları kurşun geçirmez olduğu, bir merminin ise kapıya isabet ederek deldiği tespit edildi. Emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için inceleme çalışması başlattı.

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