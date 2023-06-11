Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Safranpark mevkiinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 78 AAB 694 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan M.U. yönetimindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bulunan Ünal Şirin ve yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S., S.G.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken ilk müdahalelerin ardından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ünal Şirin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.