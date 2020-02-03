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Karabük'te kapalı köy yolları açıldı

Karabük İl Özel İdaresi Genel sekreteri Mehmet Uzun, kapalı tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.


Genel Sekreter Uzun, Karabük merkez ve ilçelerinde cuma gecesi etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının, İl Özel İdaresi ekiplerince hafta sonu yapılan yoğun çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.


Eflani, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Uzun, "Cuma gecesi etkili olan kar yağışı neticesinde ilçelerimizde ulaşıma kapanan yollarımız oldu. Hafta sonu aralıksız çalışan personellerimiz; 8 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 3 kazıcı-yükleyici ve 4 pikap ile karla mücadele ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Şuanda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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