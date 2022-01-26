İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te kapalı köy yolu kalmadı

Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan 63 köy yolunun tamamı ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar yağışı sonrası kapanan 63 köy yolunun tamamı ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.


Kara yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan İl Özel İdaresi ekipleri yağış ile birlikte çalışmalarına aralıksız devam etti. Yaklaşık 1 aydır kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler 2 gün önce etkili olan yağış sonrası kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtığını ve kapalı yolun kalmadığını bildirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.