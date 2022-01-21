Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 49'a indi

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 49'a indi.

Karabük'te kar yağışı sonrası kapanan köy yolları Özel İdare ekipleri tarafından gece-gündüz demeden yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmaya devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun çalışmalarının sonucunda 249 kapalı köy yolundan 200'ünün ulaşıma açıldığı, 49 köy yolu için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Karabük merkezde 0, Eflani'de 23, Eskipazar'da 4, Ovacık'ta 6, Safranbolu'da 11 ve Yenice'de 5 olmak üzere 434 kilometre kapalı köy yolu bulunuyor.