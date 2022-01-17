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Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 98'e indi

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 78’i daha ulaşıma açıldı.

Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 78'i daha ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 12, Eflani'de 19, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 18 ve Yenice'de 3 olmak üzere 78 köy yolu daha ulaşıma açıldı.


Böylece Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan toplamda 150'si ulaşıma açılmış oldu.


Öte yandan açıklamada, kar yağışından dolayı kapalı olan merkezde 8, Eflani'de 19, Eskipazar'da 18, Ovacık'ta 17, Safranbolu'da 19 ve Yenice'de 17 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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