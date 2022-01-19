Karabük'te kar ağırlığını kaldıramayan çatılar çöktü

Karabük'te sanayi sitelerinde kar ağırlığını kaldıramayan iş yeri çatıları çökerken bir araç zarar gördü.

Karabük'te dün sabah saatleri itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Kent merkezinde yer yer kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken sanayi sitelerinde karın ağırlığın taşıyamayan çatılar çöktü. Kemal Oyman mevki'inde bulunan Anteplioğlu Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Meydana gelen olayda çatının altında bulunan bir araç da ise maddi hasar oluştu. Olayın sabahın ilk saatlerinde gerçekleşmesi bir facianın önüne geçerken Safranbolu ilçesinde Karıt Sanayi Sitesi'nde de aynı manzaralar yaşandı. Biriken kar nedeniyle ağırlığı kaldıramayan iş yerlerine ait çatılar çöktü.

Tehlikeye aldırış etmeden çatıları kürediler

Öte yandan sanayi sitesine bazı iş yeri sahipleri ve çalışanları ise muhtemel bir çökmeye karşı önlem almadan çatılarda kar küreme çalışması yapması ise dikkat çekti. Bazı iş yerleri sahipleri sahipleri çatılarını güçlendirmek için demir direk yerleştirdi.