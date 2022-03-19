İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te kar nedeniyle kapanan köy yollarından 200'ü ulaşıma açıldı

Karabük’te dün gece itibariyle etkili kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 200’ü ulaşıma açıldı.

Karabük'te dün gece itibariyle etkili kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 200'ü ulaşıma açıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışıyla birlikte Karabük'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamada Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 13, Ovacık ilçesinde 9, Safranbolu ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde 25 olmak üzere kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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