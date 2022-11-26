Karabük'te kar yağışı devam ediyor

Karabük'te havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Sarıçiçek Yaylası'nda devam eden kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının giydiği beyaz gelinlik ise görsel güzellik sunuyor.

Ormanda kesim işiyle uğraşan Yaşar Güneri, kar yağışına rağmen işlerini bitireceklerini söyledi.