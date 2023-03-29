İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Keltepe, Sarıçiçek, Ahmetusta mevkisi ile Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla karayolları ekipleri Karabük-Bartın karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışıyla birlikte sis de etkili olurken, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sürücüler durarak kar yağışı altında fotoğraf çektirdi.

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