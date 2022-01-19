Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karabük'te dün sabah saatlerinde bastıran kar yağışı etkisini halen sürdürüyor. Gece saatlerinde de devam eden kar yağışının ardından sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını kar altında aramışlardı. 2012 yılından sonra en fazla kar yağışının görüldüğü kent beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kendisine hayran bırakan kar manzarası görenleri mest etti.