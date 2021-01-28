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Karabük'te kar yüzünü yeniden gösterdi

Karabük’te gece yarısı başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Karabük'te gece yarısı başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.


Kentte bir hafta aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları ile 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde etkili oldu. Yer yer 15 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı sonrası trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi sonrası geçen hafta yaklaşık 1 metreyi aşan karın erimeye başladığı Keltepe kayak merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu kayak merkezine gelen kayak severler, kızaklarla kayak yaparak, telesiyejle gezinti yaptı.

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