Karabük'te kar yüzünü yeniden gösterdi

Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı Karabük'te yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı.

Kentte uzun bir aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Pazar gününden başlamak üzere bir hafta boyunca etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.