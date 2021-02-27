İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te karantinadaki apartmana VEFA'dan yardım

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları Karabük Valiliği’ne bağlı ekipler tarafından karşılandı.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları Karabük Valiliği'ne bağlı ekipler tarafından karşılandı.


Karabük Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada,75. Yıl Mahallesi'nde karantinaya alınan apartmandaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının, Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı ifade edildi.


"Korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadesinin yer aldığı açıklamada ekipler tarafından apartman sakinlerine bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.