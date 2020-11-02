Karabük'te karantinayı ihlal eden 84 kişiye 262 bin lira ceza

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) karantina ve izolasyon kurallarını ihlal eden 84 kişiye 262 bin 620 lira ceza kesilirken, şahıslar hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi. Ülkede vakaların görülmeye başlamasından bu yana Karabüklüler olarak kurallara uyarak vaka sayılarını kontrol altında tutmayı başardıklarını ifade eden Gürel, "Ancak, son birkaç haftadır ilimizde vaka sayılarında dikkate değer oranda artış gözlenmektedir. Vaka sayılarındaki artış, hastanemizde yatan hasta sayısını ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısını giderek artırmakta ve maalesef sevdiklerimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilmektedir. Vaka sayılarına bakıldığında ilimizdeki vakaların yüzde 86'sının Karabük merkez ve Safranbolu'da görüldüğünü söyleyebiliriz. Mahalle bazında incelediğimizde ise vakaların en fazla görüldüğü mahalleleri şöyle sıralayabiliriz, Karabük merkezde 5000 Evler Mahallesi, Yeşil Mahalle, Şirinevler Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Karabük Mahallesi ve Kayabaşı Mahallesi. Safranbolu'da; Emek Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Barış Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Bostanbükü Mahallesi, diğer mahallelerde de dikkate değer sayıların olduğu görülmektedir. Karabüklü hemşerilerimizden ricamız; bir müddet evlerimize misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim. İl dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım, şehir dışındaki akrabalarımıza gelmemelerini söyleyelim. Toplu olarak bulunulan mekan ve ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Korona virüsle mücadele hep beraber yapabileceğimiz ve birlik olduğumuzda başarabileceğimiz bir mücadeledir. Karabüklüler olarak bunun üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.