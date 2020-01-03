İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

Karabük’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle Zafer Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan Salim Çam'dan (52) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.


Türk Kızılay Karabük Şubesinden yemek yardımı yaptığı ve evin önüne konulan yemek taslarını almadığının fark edilmesi üzerine eve giren polis ekipleri Çam'ı hareketsiz şekilde yerde buldu.


Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Salim Çam'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.