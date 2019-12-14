İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Şevket Akgül (71) gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah telefonlara cevap vermeyen Akgül'ün oğlu Mustafa Akgül eve geldi. Kapıdan içeri giren oğul Akgül babasının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde Akgül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülürken, yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.