Karabük'te karla mücadele çalışmaları

Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar devam ederken, ilçe genelinde ana arterlerin tamamı ulaşıma açılırken, ara yollarda ise çalışmalar devam ediyor.

Kar nedeniyle okulların tatil edildiği kent genelinde çocuklar ise tepsi ve kızaklar kayarak karın keyfini yaşadı. Bazı sürücüler ve esnaflar ise karla kaplanan araç ile çatıları kardan temizledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, iki gündür kar yağışının ilçe genelinde etkili olduğunu ve bu rağmen belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma yaparak vatandaşların mağdur olmalarının önlerine geçtiklerini söyledi.

Devam eden kar yağışı dolayısıyla dün ve bugün okulların tatil edildiğini hatırlatan Ürkmezer, "Gecenin ilerleyen saatlerinde köylerimizde yoğun kar yağışından dolayı yollarda kapanmalar meydana gelmeye başlayınca, gece yarısı Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel İdare Müdürlüğüyle birlikte taşımalı okulların ve ilçe genelinde okulların tatil edilmesine karar verdik. Bizim çalışmalarımız öncelikli olarak ana yollarda devam etti. Belediyemize bağlı ekipler, tuzlama ve yol açma çalışmalarına gece yapılan çalışmanın ardından, sabah erken saatlerinde de başladılar. Okullar tatil olsa da işe gidecek vatandaşlarımız rahat bir şekilde ulaşımını sağmak için ekiplerimiz yoğun mücadele verdi" dedi.

Öncelikli olarak ana yolların açıldığını da aktaran Ürkmezer, "Ara yollara kadar açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Buda başta belediyemiz ekiplerinin iyi çalıştığını gösteriyor. Sürekli trafik ekiplerimiz ile sürücülerin dikkatli olması noktasında denetimlerimizi ve uyarılarımızı yapıyoruz. Önce can kaybı, sonra mal kaybının önüne geçmek. Ahmetusta Geçidi'nde sıkıntı olabiliyor. Orada da Karayolları ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz kontrollerini ve yol açma çalışmalarını yapıyorlar. Safranbolu'ya kar ayrı bir güzellik katıyor. Bu karın sadece güzellik olarak ilçeye yaşatmasını sıkıntı yaşanmamasını diliyoruz” diye konuştu.