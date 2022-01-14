Karabük'te 'Kene' operasyonu: 1 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde düzenlenen ’Kene’ operasyonunda, Karabük’te 1 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde düzenlenen 'Kene' operasyonunda, Karabük'te 1 kişi tutuklandı.
'Kene' operasyonu kapsamında Karabük'ün de içinde bulunduğu Mali şube ekiplerince 28 ilde 'Tefecilik' operasyonu yapılmıştı. Operasyon kapsamında Karabük'te gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 18 adet tabanca fişeği, 10 adet senet, 2 adet laptop ve ajandanın ele geçirildiği operasyonda H.K., B.Ç.B., F.B. ile E.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden H.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.