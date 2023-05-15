Karabük'te kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Karabük'te kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarttı.

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla seçmenler oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Karabük'te AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarttı.

AK Parti MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Cem Şahin ile MKE Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday olan Ali Keskinkılıç ile CHP'den iş insanı Cevdet Akay milletvekili seçilerek Karabük'ü TBMM'de temsil edecek.

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 727 sandığın tamamı açıldı. AK Parti 59 bin 157 oy alarak yüzde 36.67 oy oranıyla 2 vekil çıkarttı. CHP 34 bin 625 oy alarak yüzde 21.69 oy oranıyla 1 vekil çıkarttı. Oyların yüzde 15.91'ni alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25 bin 487 oy, yüzde 9.76 oy oranı ile İYİ Parti 15 bin 586 oy, yüzde 8.35 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi ise 13 bin 357 oy aldı.

Seçimlerde Zafer Partisi 3 bin 343, Adalet Partisi 732 oy, BBP 728 oy, Memleket Partisi bin 646 oy , Yeşiller ve Sol Parti 636 oy, Türkiye İş Partisi ise 520 oy aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Karabük genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59.40 oy oranıyla 94 bin 396 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.03 oy oranıyla 50 bin 901 oy, Sinan Oğan yüzde 7.88 oy oranıyla 12 bin 529 oy, Muharrem İnce ise yüzde 0.69 oy oranı ile bin 101 oy aldı.